Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile norvegiene l-au arestat in weekend pe Greg Johnson, redactorul-sef american al organizatiei si editurii Counter-Currents Publishing, cu doar cateva ore inainte ca acesta sa poarte un discurs la o conferinta a extremei-drepte.

- Biroul procurorului general a indicat intr-un comunicat luni ca barbatul identificat ca Piotr S. este acuzat de activitate in folosul unui serviciu de informatii strain si detinere ilegala a unei arme de foc. Potrivit postului televiziunii publice poloneze TVP Info, acesta activa pentru serviciile…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a declarat miercuri ca atacul produs in fața unei sinagogi din orașul Halle, aflat in estul țarii, a fost unul antisemit, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificata Ministrul a mai spus…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a arestat preventiv un militar american care intentiona sa comita atacuri teroriste în Statele Unite, vizând un post de televiziune si un candidat democrat la presedintie, Beto O'Rourke, afirma surse din cadrul

- „Consumul unei bauturi pentru sportivi cu un continut mic de fructoza (un tip de zahar gasit in fructe) le da atletilor un plus de energie si ii ajuta sa se mentina hidratati " spune Richard J. Johnson, profesor la Universitatea din Colorado „ Anschutz Medical Campus" Denver si co-autor al unui studiu…

- Militantul prodemocratie honkonghez Joshua Wong se afla luni in drum spre Germania, la o zi dupa scurta sa arestare, a confirmat partidul sau, potrivit AFP potrivit Agerpres. Imagine a 'Miscarii Umbrelelor' in 2014, Wong, in varsta de 22 de ani, a fost arestat la sfarsitul lunii august in acelasi…

- Sirianul, identificat de politia ungara sub numele de Hassan F., in varsta de 27 de ani, este acuzat ca a participat personal la decapitarea unui imam in orasul sirian Al-Sukhna si la asasinarea altor trei persoane in provincia Homs, intre 13 si 15 mai 2015.Autoritatile ungare il suspecteaza…

- Angajatul consulatului Marii Britanii in Hong Kong, disparut in China continentala la inceputul lui august, a fost arestat pentru ca a apelat la serviciile unor prostituate, potrivit presei chineze, acuzatie respinsa vineri de familia tanarului barbat, informeaza vineri AFP.