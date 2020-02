Stiri pe aceeasi tema

- Un detinut condamnat in urma cu peste trei decenii pentru injunghierea mortala a unui alt detinut a fost executat joi pe scaunul electric in statul american Tennessee, transmite Reuters. Nicholas Todd Sutton (58 de ani) a fost declarat decedat joi la ora locala 19:26 (vineri, ora 01:26 GMT) la penitenciarul…

- O curte de justitie din Egipt l-a condamnat la moarte pe Hisham al-Ashmawy, fost ofiter in fortele speciale devenit militant islamist, si pe alti 36 acuzati de terorism, potrivit Reuters.Ashmawy a fost prins in estul orasului libian Derna, in 2018, si transferat de autoritatile loiale comandatului…

- Un libian, capturat in Libia si transferat in Statele Unite in 2017 pentru a fi judecat, a fost condamnat joi la 19 ani de inchisoare pentru rolul sau in atacul unui complex diplomatic american si a unei anexe a CIA la Benghazi in 2012, scrie AFP preluat de agerpres. Acest atac care a socat Statele…

- "Ceaușescu a ieșit pentru ultima data in balcon. Era in stilul lui sa faca o ultima incercare de a se adresa mulțimii. A inceput sa vorbeasca pe la 11.30, dar a fost intrerupt curand de huiduieli și s-a retras in cladire. Odata ce asediatul conducator a ieșit din scena publica pentru ultima data, mulțimea…

- Fostul conducator militar si presedinte al Pakistanului, Pervez Musharraf, a declarat ca decizia unei instanțe speciale de a-l condamna la moarte intr-un caz de inalta tradare a fost rezultatul unei „vendete personale”, relataeza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Musharraf, care…

- Statul american Tennessee a executat prin electrocutare un barbat orb condamnat la pedeapsa capitala pentru ca, in urma cu 28 de ani, și-a ars de vie iubita, transmite BFMTV. Leroy Hall (52 de ani) a fost condamnat la moarte in 1991 și este cea de-a 21-a persoana executata in SUA de la inceputul anului.Leroy…

- Un tribunal irakian a condamnat la moarte duminica un ofiter de politie acuzat de uciderea unor manifestanti, au declarat surse judiciare, fiind primul verdict dat de la inceperea in urma cu doua luni a unor manifestatii in cursul carora au fost ucise peste 420 de persoane, relateaza AFP, citata…

- Un tribunal antiterorist din Bangladesh a condamnat la moarte, miercuri, 7 din cei 8 acuzati pentru atacul jihadist asupra restaurantului Holey Artisan din Dhaka, in 2016, un atentat care a socat tara asiatica dupa ce s-a aflat ca mare parte din cele 22 de persoane care si-au pierdut viata, din care…