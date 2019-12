Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Congresmenul democrat Jeff Van Drew, care se opune inițierii procedurii care ar putea duce la demiterea președintelui american Donald Trump, le-a spus colaboratorilor sai ca se va inscrie in Partidul Republican, relateaza cotidianul The New York Times, citand surse familiare cu aceasta situație, scrie…

- Un comitet controlat de democrati, din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite, a aprobat acuzatiile de abuz de putere si obstructionare, formulate impotriva presedintelui republican Donald Trump, vineri, astfel devenind aproape cert ca acesta va deveni al treilea presedinte din istoria SUA care va…

- Casa Alba a confirmat vineri ca nu intentioneaza sa participe la lucrarile Camerei Reprezentantilor in vederea punerii sub acuzare a presedintelui Donald Trump, considerand ca procesul este un "simulacru", relateaza AFP. "Dupa cum stiti, ancheta voastra privind punerea sub acuzare este absolut fara…

- "Sunt prea ocupat pentru a le urmari", a spus liderul de la Casa Alba din Biroul Oval, unde l-a primit pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. "Este o vanatoare de vrajitoare", a mai afirmat el, adaugand ca este vorba de o "farsa". Congresul SUA a inceput miercuri o serie de audieri publice istorice…

- Candidatii Partidului Republican au suferit, in alegerile desfasurate marti, infrangeri stanjenitoare pentru presedintele Donald Trump, care s-a implicat personal in campaniile electorale locale, cerand sa le fie barat accesul democratilor 'radicali', cu un an inaintea scrutinului pentru Casa…

- Donald Trump a calificat-o miercuri pe sefa democratilor din Congres, Nancy Pelosi, ca fiind un 'politician de joasa speta', potrivit liderilor opozitiei care din acest motiv au pus capat rapid unei reuniuni despre Siria la Casa Alba, noteaza AFP, preluat de Agerpres. 'L-am vazut pe presedinte…