SUA: Un copil de doi ani și-a împușcat tatăl în mod accidental In ziua de 26 mai, aproape de Orlando (SUA), polițiștii au descoperit o femeie in timp ce-i facea masaj cardiac soțului sau. Inițial, forțele de ordine au crezut ca barbatul, in varsta de 26 de ani, decedat la puțin timp la spital, s-a impușcat. Dar copilul cel mai mare, dintre cei trei ai familiei, a spus ca autorul era de fapt fratele sau mai mic, transmit Europe 1 și AFP. Ce s-a intamplat? In Florida, un baiețel de numai doi și-a impușcat, in mod accidental, tatal, tragand cu arma incarcata, lasata de parinți la indemana copilului, au precizat autoritațile locale. La sosirea lor la domiciliul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

