- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat ca baiatul de 5 ani a murit din cauza unei boli inflamatorii rare, despre care se crede ca este legat de coronavirus, demnitarul subliniind pericolele pandemiei pentru copii. "Acesta este coșmarul fiecarui parinte, nu-i asa? Acela ca copilul…

- Cuomo a anuntat in conferinta de presa zilnica decesul unui baiat de 5 ani in orasul New York joi. Guvernatorul a spus ca oficialii responsabili de sanatatea publica investigheaza 73 de cazuri similare raportate in New York, unde copii au prezentat simptome similare cu cele ale bolii Kawasaki sau sindromului…

- Saxofonistul jazz Lee Konitz a murit din cauza Covid-19 la varsta de 92 de ani. El se afla internat intr-un spital din New York, potrivit unuia dintre fiii sai, citat de The Guardian, potrivit news.ro.Konitz - nascut in Chicago in 1927 intr-o familie e imigranti evrei - a invatat sa cante…

- Un copil de numai 5 ani din Marea Britanie a murit din cauza infectiei cu COVID - 19. Este cea mai tanara victima din regat, intr-o zi neagra in care numarul mortilor a ajuns la 708, potrivit Mediafax.Medicii spun ca baiatul avea si alte probleme de sanatate. 40 dintre cei care au murit astazi…

- Alan Merrill, compozitorul cantecului „I Love Rock and Roll”, devenit hit dupa ce a fost interpretat de Joan Jett, a murit la varsta de 69 de ani, duminica, intr-un spital din New York, din cauza...

- Un copil care nu a implinit inca primul an a murit in Statele Unite, Illinois, fiind testat pozitiv pentru Covid-19.Citește și: Streinu Cercel solicita convocarea CSAT: 'E momentul ca președintele Romaniei sa se implice in mod direct. Nu mai avem timp' „O ancheta este in curs de desfașurare…

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a instaurat sambata starea de urgenta pentru a lupta impotriva noului coronavirus, care continua sa se raspandeasca, cu 21 de cazuri noi si un total de 76, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Starea de urgenta face posibila accelerarea procedurilor de…