SUA: Un copil de 1 ani, testat pozitiv cu noul coronavirus, a murit

- SUA au inregistrat primul deces al unui nou-nascut care a fost pozitiv pentru coronavirus, anunța b1.ro.Copilul a murit la Chicago, potrivit directorului Departamentului de Sanatate Publica din Illinois,dr. Ngozi Ezike.

- In ciuda faptului ca informatiile de pana acum aratau ca noul coronavirus infecteaza foarte rar copiii și le provoca acestora in cel mai rau caz simptome moderate, un bebelus de nici un an, conformat cu Covid-19, a decedat in Illinois, Statele...

- Un bebeluș de pana intr-un an din Chicago, depistat pozitiv cu coronavirus, a decedat, au anunțat sambata autoritațile din Illinois, potrivit CNN. „Nu a mai existat niciun deces asociat cu COVID-19 la un copil sub un an. A fost declanșata o ancheta ampla pentru a stabili cu exactitate cauza morții.…

- Baschetbalistul Christian Wood s-a vindecat de coronavirus, conform afirmațiilor facute de agentul sau, Adam Pensack. Acesta este primul jucator din NBA care scapa de COVID-19. Impresarul a declarat pentru cotidianul Detroit Free Press ca jucatorul "se simte foarte bine si este complet refacut". Legitimat…

- A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un barbat de 64 Post-ul ROMANIA Covid-19: Un barbat, internat la ATI, a murit in ziua in care i-a sosit testul pozitiv de coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Laboratorul Agenției Naționale de Sanatate Publica a confirmat astazi, 15 martie, 11 cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, printre care și un copil. In total, in Republica Moldova sunt 23 de persoane infectate cu Covid-19.

- Desi nu avea simptome, Rodrigo Duterte este programat sa fie testat pentru Covid-19 dupa ce a fost expus la un oficial care a fost testat pozitiv pentru virus saptamana trecuta, a spus purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo. Noua membri ai guvernului, cinci parlamentari si trei…

- Un barbat a ajuns miercuri seara la secția de urgența a Spitalului din Pitești. Pacientul avea simptomele infecției cu coronavirus și a murit in scurt timp dupa ce a fost preluat de medici.