SUA: Un consilier al lui Trump a incercat sa secretizeze conversatia ucraineana

Un consilier al lui Donald Trump a recomandat restrangerea accesului la conversatia cu seful statului ucrainean care a declansat actuala procedura de destituirea a presedintelui american, potrivit marturiei sale in fata Congresului facuta publica sambata, noteaza AFP. Timothy Morrison, un specialist de la Casa Alba in probleme Ucrainei, a declarat Congresului ca a realizat imediat caracterul extrem de sensibil al apelului telefonic intre Donald Trump si presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la 25 iulie. In acest apel, al carui transcript a fost in cele din urma publicat de Casa Alba la sfarsitul…