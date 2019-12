Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump va avea ultimul cuvant in cazul unei decizii privind impunerea tarifelor sau o posibila ințelegere comerciala intre Statele Unite și China, a declarat consilierul Peter Navarro, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."In orice caz, pentru noi va fi o situație…

- Investigatiile au continuat sambata la o zi dupa atacul armat care a facut trei morti la baza aeronavala Pensacola din Florida, in special pentru a stabili daca sauditul, aflat la pregatire militara in Statele Unite, a actionat singur, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Vom lamuri totul in legatura…

- Investigatiile au continuat sambata la o zi dupa atacul armat care a facut trei morti la baza aeronavala Pensacola din Florida, in special pentru a stabili daca sauditul, aflat la pregatire militara in Statele Unite, a actionat singur, noteaza AFP. "Vom lamuri totul in legatura cu asta", a afirmat presedintele…

- China l-a convocat pe ambasadorul SUA la Beijing, Terry Branstad, dupa ce presedintele american Donald Trump a semnat legislatia in sustinerea protestatarilor din Hong Kong, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe chinez, informeaza dpa.Ministrul-adjunct al afacerilor externe chinez, Le…

- Finalizarea fazei intai a acordului comercial dintre Statele Unite si China ar putea sa aiba loc abia anul viitor, au declarat miercuri persoane apropiate Casei Albe, in conditiile in care Beijingul exercita presiuni pentru o retragere mai larga a tarifelor, iar administratia Trump raspunde cu solicitari…

- Pompeo a facut remarcile in timp ce administratia presedintelui republican Donald Trump a declarat ca inca asteapta sa semneze prima faza a unui acord comercial pentru a pune capat unui razboi comercial cu Beijingul luna viitoare, in pofida retragerii Chile miercuri din postura de gazda a unui summit…

- Conform informatiilor FT, China se angajeaza sa majoreze achizitiile anuale de boabe de soia din SUA la 30 de milioane de tone, de la 20 de milioane de tone in prezent, majorarea fiind echivalentul a aproximativ 3,25 miliarde de dolari. Principalul negociator al Chinei, vicepremierul Liu He,…

- Administratia presedintelui Donald Trump analizeaza daca sa impuna delistarea companiilor chineze de la bursele americane, masura care ar fi o escaladare radicala a tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, au declarat vineri trei surse apropiate situatiei, citate de Reuters, preluate de…