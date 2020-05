SUA: Un camion a forţat trecerea printre manifestanţi la Minneapolis, şoferul arestat Un camion cisterna a incercat duminica sa treaca prin mijlocul unui cortegiu de mii de manifestanti pe un pod din centrul orasului Minneapolis, in statul american Minnesota, obligand fortele de ordine sa intervina masiv, scrie AFP. "A priori, niciun manifestant nu a fost ranit", potrivit unui comunicat al politiei locale care vorbeste de un incident "foarte deranjant". Soferul camionului a fost ranit, dar fara ca viata sa ii fie pusa in pericol. El a fost condus la spital si plasat in stare de arest. Manifestatia, legata de moartea, luni, a lui George Floyd, un afro-american, in mainile politiei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

