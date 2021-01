Un barbat puternic inarmat a fost arestat vineri seara la Washington in timp ce incerca sa treaca peste unul dintre numeroasele puncte de control de langa Capitol Hill, unde Joe Biden va depune juramantul in cateva zile, informeaza AFP citand raport al politiei americane.



Wesley Allen Beeler, originar din Virginia, s-a prezentat la un punct de control aflat la mica distanta de Capitoliu vineri seara.



Politia a gasit un pistol incarcat si peste 500 de cartuse in posesia individului. A fost arestat pe loc.



Ca reactie la asaltul violent asupra Capitoliului de catre…