Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala americana a anuntat vineri ca a prins un detinut care evadase in 1971 in timpul inmormantarii bunicii sale, relateaza AFP potrivit Agerpres. Leonard Moses ispasea la acea vreme o pedeapsa de inchisoare pe viata dupa condamnarea sa in 1968 pentru uciderea unei locuitoare din Pittsburgh,…

- Leonard Moses ispasea la acea vreme o pedeapsa de inchisoare pe viata dupa condamnarea sa in 1968 pentru uciderea unei locuitoare din Pittsburgh, se arata intr-un comunicat al FBI. Dupa asasinarea liderului luptei pentru drepturi civice Martin Luther King, mai mult revolte au izbucnit in acest oras…

- Atacul a avut loc sambata, la ora locala 16.00 (17.00, ora Romaniei), in timp ce preotul inchidea Biserica Ortodoxa greaca "Bunavestirea", in arondismentul VII al orasului. Preotul "a fost agresat de catre un singur barbat, care a tras in el in doua randuri", declara sursa citata. Viata preotului,…

- Un barbat din Cisnadie a fost prins de politisti in orasul natal, fiind urmarit international, dupa ce este acuzat ca a comis 58 de furturi in Austria, cu un prejudiciu estimat la 83.606 euro, informeaza un comunicat de presa al IPJ Sibiu, potrivit Agerpres. "La data de 29 octombrie a.c., politistii…

- FBI a aflat de acest complot dupa ce detalii despre el au aparut in The Detroit News, la inceputul anului, dupa ce mai mulți indivizi au discutat pe rețelele sociale despre posibilitatea unei „rasturnari violente” a unui anumit guvern și forțelor de ordine. „Comunicand prin intermediul rețelelor…

- Politia federala germana a anuntat joi ca a arestat un fost cetatean iugoslav care a fost condamnat in urma cu 23 de ani in Croatia pentru crime de razboi, dar nu a executat niciodata sentinta, transmite Reuters.