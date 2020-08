Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost impuscat mortal sambata noaptea la Portland, in statul american Oregon, in timpul unor manifestatii ale sustinatorilor si contestatarilor presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, informeaza presa locala preluata de dpa. Incidentul a avut loc la ora locala 20.

- O persoana a fost ucisa prin impuscare la Portland, in Oregon, in nord-vestul Statelor Unite, in timpul unor ciocniri intre manifestanti antirasisti si sustinatori ai lui Donald Trump, a anuntat politia locala, relateaza AFP.Portlandul a fost epicentrul unor manifestatii regulate impotriva…

- O persoana a fost impușcata mortal in Portland, in statul american Oregon, dupa o confruntare masiva intre susținatorii președintelui Donald Trump și protestatarii Black Lives Matter, relateaza BBC.

- Un barbat care a incercat sa comita un atac cu cutit in Ierusalimul Vechi a fost impuscat mortal luni de fortele de securitate israeliene, a declarat politia locala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea in masa: Se poate intampla in cațiva ani de…

- Un barbat a fost ranit mortal prin impuscare, la o manifestatie impotriva rasismului Black Lives Matter (BLM), la Louisville, in centrul Statelor Unite, unde uciderea unei femei de culoare de catre politie, in aparatmentul acesteia, a provocat o emotie si un val de manifestatii, relateaza AFP, potrivit…

- Un barbat a fost impușcat mortal in timpul protestelor fața de uciderea Breonnei Taylor, o femeie afro-americana, intr-o actiune a politiei antidrog in urma cu trei luni. Incidentul s-a petrecut in orașul american Louisville, potrivit Agerpres. Violențele s-au produs chiar in timp ce oamenii s-au strans…

- Suspectat ca a comis o crima, un barbat a fost impușcat mortal de polițiștii din Brooklyn, New York, in cursul zilei de marți, informeaza Mediafax.Potrivit Reuters, autoritațile locale au informat ca incidentul nu are legatura cu protestele care au loc in aceste zile in orașul american, dupa moartea…

- In ciuda ordinului de incetare a focului impus in capitala Statelor Unite pentru oprirea violențelor ce nu inceteaza de aproape o saptamana, dupa asasinarea lui George Floyd, duminica seara, in fața Casei Albe au avut loc noi proteste și ciocniri cu forțele de ordine. Poliția a folosit din nou gazele…