- Nicio bomba nu a fost gasita in vehiculul barbatului arestat, care a amenintat joi ca declanseaza un dispozitiv exploziv in apropierea cladirii Capitoliului din Washington, deja tinta anul acesta a unui asalt violent al protestatarilor pro-Trump si a unui atac cu masina capcana, transmite AFP.…

- Un barbat aflat intr-o camioneta parcata in exteriorul Bibliotecii Congresului a anuntat politia ca are o bomba, alerta in urma careia mai multe cladiri din zona Capitoliului SUA au fost evacuate, relateaza AP.

- Barbatul care a afirmat joi ca are o bomba in autoturismul sau parcat in apropierea Capitoliului se afla acum in custodia politiei, a declarat o sursa din politie citata de Reuters. "A iesit afara din masina si l-au prins. Il avem in custodie", a declarat un politist citat de Reuters.…

- Politia americana a intervenit joi in zona unui autovehicul in privinta caruia existau suspiciuni ca ar contine explozibili in apropierea Capitoliului, sediul Congresului SUA de la Washington, relateaza AFP. "Este vorba despre o ancheta pentru o amenintare cu bomba", a precizat politia…

- In aceasta dimineața, 6 iulie, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Targoviște, sub supravegherea unui Post-ul Cazinou ilegal la Razvad. Un barbat care a imprumutat 30.000 de lei, amenințat și șantajat de organizatorul jocurilor de noroc apare prima data…

- Alerta la sediul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Iași dupa ce un barbat a anunțat ca va detona o bomba. Un asistent social a anunțat de urgența oamenii legii și la fața locului s-a prezentat rapid un echipaj al brigazii antiteroriste.

- Un judecator federal american a pronuntat miercuri prima pedeapsa legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de inchisoare o femeie care a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, noteaza AFP preluat de agerpres. Inainte de audiere, Anna Morgan-Lloyd a ajuns la un acord de recunoastere…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…