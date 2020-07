Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul anti-feminist suspectat ca a ucis fiul unei judecatoare duminica, in statul New Jersey, inainte de a se sinucide, este de asemenea implicat in moartea unui avocat concurent la 11 iulie, in apropiere de Los Angeles, a raportat miercuri politia federala americana (FBI), transmite AFP, potrivit…

- Dorsey ofera banii unei coalitii de primari numita Mayors for a Guaranteed Income (Primari pentru un Venit Garantat), care sustine asigurarea unui venit de baza universal, sau venit garantat, precum si pentru investitii in programe pilot din Statele Unite. Venitul de baza universal, sau venitul garantat,…

- Thomas Lane, in varsta de 37 de ani, a fost pus in libertate din penitenciarul din comitatul Hennepin din statul Minnesota, arata documentele biroului serifului. Lane este unul din cei trei presupusi complici la uciderea lui Floyd, in varsta de 46 de ani, de catre fostul politist Derek Chauvin.…

- Raportul final al autopsiei lui George Floyd arata ca acesta a murit in urma unui stop cardiopulmonar si nu indica clar daca decesul a fost provocat de gestul politistului care i-a tinut genunchiul pe gat timp de opt minute, scrie CNN, conform Mediafax.Moartea lui George Floyd, un american…

- Proteste violente au loc în zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata în timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strârnit reactii puternice.În urma confruntarlor…

- Romina Ashfari, o iranianca de 13 ani, a fost ucisa de tatal ei dupa ce aceasta a dezvoltat o relație cu un barbat de 35 de ani și dupa ce a fugit cu acesta. Cei doi au fugit de acasa dupa ce tatal adolescentei nu a fost de acord cu casatoria dintre ei. Insa, Romina a fost gasita de poliție și a fost…

- Elon Musk a inceput sa isi vanda casele, așa cum a anunțat vineri pe Twitter. Doua dintre proprietati au fost scoase la vanzare pentru 30, respectiv 9,5 milioane de dolari. Ambele vile de lux sunt situate in exclusivistul cartier Bel Air din Los Angeles, informeaza digi24.ro.

- Intr-o mantie neagra, o coasa in mana și chipul acoperit – exact ca intr-un film de groaza – cu o figura infricoșatoare cocotata pe turnul de paza al salvamarilor de pe țarm, moartea isi facea treaba: le arata plimbaretilor ce-i asteapta daca nu respecta distantarea sociaala. Daniel Uhlfelder , un avocat…