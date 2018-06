Stiri pe aceeasi tema

- Scandal urias in Statele Unite, intre democrati si republicani, dupa ce purtatoarea de cuvant a Casei Albe a fost nevoita sa plece dintr-un restaurant, pentru ca patronii au refuzat sa o serveasca.

- Presedintele SUA, Donald Trump condamna "atacurile provocatoare cu rachete ale regimului iranian, din Siria, impotriva cetatenilor israelieni, arata o declaratie a Casei Albe, preluata de Reuters.

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are in plan, in acest moment, sa ia noi masuri comerciale de amploare impotriva Chinei si se concentreaza pe cele anuntate deja, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, scrie news.ro.Oficialul a spus ca administratia este…