Un artizan din Florida, Statele Unite, a inceput sa fabrice masti de protectie din piele de piton si iguana, doua reptile exotice care se gasesc din abundenta in acest stat din sud-estul tarii si care ameninta ecosistemul local, relateaza sambata agentia AFP. "Am transformat un obiect vital intr-un accesoriu vestimentar", a declarat Brian Wood in atelierul sau din Dania Beach, la 40 kilometri nord de Miami. Barbatul in varsta de 63 de ani, care confectioneaza diverse obiecte din piele de reptile, a decis sa profite de noua moda in contextul pandemiei provocate de noul coronavirus: masti de protectie…