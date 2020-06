Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump este așteptat joi sa semneze un ordin executiv care vizeaza companiile de social media, au spus oficiali ai Casei Albe, dupa ce liderul SUA a amenințat ca va închide site-urile pe care el le-a acuzat ca ”reduc la tacere vocile conservatoare”, relateaza…

- Medicul Adina Alberts s-a dezlanțuit la adresa OMS. Aceasta spune ca organizația a ajutat la raspandirea coronavirusului recomandand populației sa nu poarte maști. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia "Cine mai așteapta ca NIMICUL O.M.S. sa salveze lumea? Ultimul deceniu…

- Senatul american a aprobat joi numirea politicianului republican John Ratcliffe, un prieten apropiat al presedintelui Donald Trump, la conducerea serviciilor de informatii, transmite AFP. Numirea lui John Ratcliffe ca DNI (Director of National Intelligence) a fost aprobata cu 49 de voturi…

- In ultima perioada tot mai multe ziare si agentii de stiri din lumea intreaga au introdus o noua sectiune numita „good news”. Se intelege ca este vorba despre stiri despre victorii asupra coronavirusului. Sectiunea good news cuprinde stiri despre persoane care s-au vindecat miraculos dupa ce au fost…

- In Israel, duminica, ar urma sa se reia parțial activitatea școlilor publice și sa revina la cursuri elevii claselor I, a II-a, a III-a, a XI-a și a XII-a.Scolile au fost inchise in toata țara in urma cu doua luni din cauza epidemiei de coronavirus, potrivit rador.ro. Citește și: Lovitura…

- Avand in vedere informatiile publicate in ultima perioada de catre Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF Transilvania S.A.) pe site-ul propriu, mesaje semnate de catre anumite persoane care nu mai au calitatea de reprezentanti ai acestei societati, in care sunt aduse acuzatii grave…

- Coreea de Nord nu a facut nicio mentiune miercuri asupra starii de sanatate a liderului sau Kim Jong Un dupa informatiile difuzate de mass-media din SUA ca el ar fi grav bolnav, noteaza dpa.Marti, presa americana a relatat ca liderul comunist, despre care se crede ca are 36 de ani, nu se simte…