- Un barbat a fost eliberat de un tribunal din Missouri, dupa ce a petrecut 43 de ani in inchisoare din cauza unei erori judiciare. Kevin Strickland, in varsta de 62 de ani, a fost condamnat in 1979 la inchisoare pe viata pentru o tripla crima pe care a negat intotdeauna ca ar fi comis-o, relateaza BBC.

