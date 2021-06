USR Plus a propus-o pe Atena-Adriana Groza ca guvernator al Biosferei Delta Dunării

Atena-Adriana Groza este in prezent secretar general si expert-cheie in conservarea biodiversitatii in cadrul Asociatiei Pentru Dezvoltare Durabila Dakia, Bucuresti, care asigura administrarea ariilor naturale protejate din Podisul… [citeste mai departe]