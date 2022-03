SUA: Un adolescent de 13 ani, implicat intr-un accident soldat cu 9 morti. Doua vehicule au luat foc (VIDEO) Un baiat de 13 ani conducea un pick up implicat intr o coliziune frontala cu o camioneta in care se afla si o echipa universitara de golf, accident petrecut in statul american Texas si soldat cu moartea a noua persoane, au anuntat joi autoritatile locale, noteaza AFP.Politia locala a informat ca sase jucatori de golf de la Universitatea Southwest New Mexico si antrenorul lor si au pierdut viata in accident, care a avut loc marti seara in vestul statului Texas.Adolescentul de 13 ani si tatal sau ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Adolescentul in varsta de 13 ani se afla la volanului unui pick-up. Acesta a fost implicat intr-o coliziune frontala cu o camioneta in care era o echipa universitara de golf. Accidentul s-a petrecut in Texas si s-a soldat cu moartea a noua persoane.

- Politia locala a informat ca sase jucatori de golf de la Universitatea Southwest (New Mexico) si antrenorul lor si-au pierdut viata in accident, care a avut loc marti seara in vestul statului Texas.Adolescentul de 13 ani si tatal sau de 38 de ani au murit si ei.In seara tragediei, pick-up-ul cu care…

