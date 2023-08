Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența in Republica Moldova a fost prelungita cu 60 de zile, incepand cu data de 3 august. La propunerea Guvernului, Parlamentul a adoptat luni, 31 iulie, cu 55 de voturi un proiect de hotarare care prevede acest lucru. Opoziția parlamentara a boicotat ședința plenara, comunica MOLDPRES .…

- Reprezentantii Administratiei Porturilor Maritime Constanta au afirmat ca de mai multe zile este aglomeratie de camioane la intrarea in Portul Constanta, la portile 9 si 10. Camioanele sosesc pe autostrada, pana la Agigea, si pentru ca este foarte aglomerat la intrarea in port, unele sunt nevoite sa…

- Peru va declara stare de urgenta in zona din jurul vulcanului Ubinas, situat in regiunea sudica Moquegua, a anuntat luni prim-ministrul Alberto Otarola dupa ce cel mai activ vulcan de pe teritoriul tarii a expulzat cenusa timp de mai multe zile, informeaza. Institutul National de Aparare Civila (INDECI)…

- Mai multe gospodarii din localitatile Dragasani si Sutesti au fost inundate, duminica seara, in urma unei ploi torentiale, iar doua autoutilitare au ramas blocate sub un pod de cale ferata din cauza apelor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta

- Inundații in Valcea: Apa a intrat in curtile oamenilor. Ploile abundente cazute duminica seara au provocat inundatii in unele zone din judetul Valcea. La Dragasani, pe strada Tudor Vladimirescu doua autoutilitare au ramas blocate in apa, pe un drum care trece pe sub un pod de cale ferata.Cei doi soferi…

- Starea de risc epidemiologic și biologic generata de pandemia de COVID-19 a incetat, miercuri, oficial, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare in acest sens. Prin urmare, a incetat aplicabilitatea hotararii CNSU nr. 36 din 21 iulie 2020, prin care a fost ...

- Cincizeci si noua de persoane au fost evacuate, sambata, dintr-o localitatea doljeana deoarece se aflau in pericol de inundatii. Acestea au fost duse la scoala din localitate sau la rude, iar autoritatile au transmis ca se afla in siguranta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat…

- Autoritațile sanitare au „consolidat” masurile de supraveghere epidemiologica a apei provenite din barajului de la Nova Kahovka, pentru ca exista riscul raspindirii unor boli precum holera, a precizat Teresa Zakaria, responsabila a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cu Operatiuni de Urgenta. „Esantioane…