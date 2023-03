Stiri pe aceeasi tema

- Activistul belarus a fost condamnat pentru „activitați ilegale și finanțarea” grupului pentru drepturile omului Viasna, pe care el l-a inființat, relateaza BBC și CNN . Ales Bialiațki, unul dintre cei trei caștigatori ai Premiului Nobel pentru Pace in 2022, și-a aflat astazi, 3 martie, sentința in procesul…

- China este ”foarte ingrijorata” de conflictul din Ucraina care ”se intensifica si chiar scapa de sub control”, indeamna la ”promovarea dialogului”, a declarat marti, 21 februarie, ministrul chinez de externe, Qin Gang, relateaza AFP și Agerpres. ”Vom continua sa promovam dialogul de pace (…) si sa actionam…

- Presedinta Maia Sandu s-a intalnit la Conferinta de Securitate de la Munchen cu secretarul de stat american, Antony Blinken, potrivit unui comunicat al presedintiei de la Chisinau. Discutiile dintre cei doi au vizat mai multe subiecte importante printre care si provocarile de securitate, adauga sursa.…

- Sportivii rusi si bielorusi pot spera sa iasa din izolarea impusa de comunitate internationala dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, la 24 februarie 2022. Comitetul Olimpic International (CIO) lasa deschisa usa pentru participarea acestora la jocurile de vara de la Paris, din 2024, sub steag neutru. …

- Este pentru a doua oara cand este vazut un balon de spionaj chinez, de data aceasta deasupra Americii Latine, dupa cum a afirmat Pentagonul. Este un nou caz care racește relatiile dintre Washington si Beijing. Șeful diplomatiei americane Antony Blinken și-a amanat in ultima clipa o vizita in China.…

- Antony Blinken se va deplasa in Egipt duminica, apoi in Israel si in Cisiordania, pe fondul escaladarii violentelor in regiune dupa un raid israelian ce s-a soldat cu noua morti la Jenin, a anuntat joi Departamentul de Stat american.

- Amenințarea unei invazii ruse prin nord, din Belarus, nu poate fi exclusa, spune șeful Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerul ucrainean al Apararii, Kyrylo Budanov, intr-un interviu pentru The New York Times Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…