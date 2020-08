Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele american Donald Trump a lansat joi un atac violent împotriva rivalului sau democrat, Joe Biden, pictând o imagine apocaliptica a posibilei sale presedintii si sustinând ca ar fi "cel mai rau cosmar" al americanilor, transmite AFP, preluata de Agerpres."Daca…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca trateaza cu seriozitate o teorie contestata care circula pe retelele de social media privind lipsa de eligibilitate a senatoarei de culoare Kamala Harris, optiunea lui Joe Biden, rivalul sau democrat in perspectiva alegerilor prezidentiale din…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" de decizia candidatului democrat Joe Biden de a o nominaliza pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte, in cazul in care va castiga alegerile de la Casa Alba.

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca va continua sa faca alte lucruri, daca va pierde alegerile din 3 noiembrie, dupa ce adversarul democrat Joe Biden a spus ca republicanul ar putea trișa, refuzand sa paraseasca Casa Alba, motiv pentru ca ar putea sa fie nevoie de o reacție militara. „Cu siguranța,…

- Donald Trump a afirmat, la o masa rotunda cu oficiali din domeniul protectiei si ordinii organizata la Casa Alba, ca 99% dintre politisti sunt oameni extraordinari, chiar daca mai exista si niste mere stricate. In timpul unui briefing de presa sustinut luni, Kayleigh McEnany, purtator de cuvant…