- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa-l invite pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa efectueze o vizita la Washington la toamna, a anuntat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit site-ului postului CNN.

- Președintele Donald Trump și-a dat numarul personal de telefon unor lideri straini, dupa ce a ajuns in funcția de președinte al SUA. Oficialii de la casa alba au fost ”șocați” cand au aflat ca sumarul unei conversații a fost lansat public, fara ca ei sa știe ca Trump are un numar privat de telefon.…

- "Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Rusia va reda peninsula Ucrainei", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders.Intrebat vineri in legatura cu acest subiect, Donald Trump a ramas…

- SUA și Coreea de Sud iși suspenda exercițiile militare din peninsula coreeana programate pentru luna august, aceasta fiind prima masura concreta luata de Washington dupa intalnirea lui Donald Trump cu Kim Jong-un la Singapore , scrie presa internaționala. Statele Unite si Coreea de Sud au decis sa suspende…

- Anunt important facut de Serviciul Roman de Informatii, pe pagina institutiei.Citeste si: REVOLTATOR Sofer filmat in timp ce punea in pericol viata a zeci de pasageri "In perioada 28 mai – 31 mai 2018 va avea loc cea de-a cincea ediție a programului internațional de formare „Securitate…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti seara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul. Declaratia sa de la Casa Alba a fost transmisa in direct la televiziuni si urmata imediat de semnarea decretului prin care se reintroduc sanctiunile impotriva regimului de la Teheran.

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a anunțat ca, in 2018, vor fi tiparite noi carduri de sanatate, in condițiile in care anul acesta iși pierd valabilitatea primele carduri emise. “Romanii...