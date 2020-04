Presedintele Donald Trump a declarat luni ca are idee despre ce mai face Kim Jong Un si si-a exprimat speranta ca acesta se simte bine, dupa mai multe zile in care au circulat speculatii referitoare la sanatatea liderului nord-coreean, informeaza marti Reuters. "Nu va pot spune exact", a raspuns Trump, intrebat in legatura cu starea de sanatate a lui Kim Jon Un, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Da, stiu chiar foarte bine, dar nu pot vorbi despre asta acum. Ii doresc numai bine", a adaugat liderul de la Casa Alba. Presedintele american a sugerat ca misterul va fi rezolvat in curand.…