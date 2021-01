Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump considera ca numarul deceselor provocate de COVID-19 in SUA a fost „exagerat”. Statele Unite se confrunta in prezent cu un record de infectari, in timp ce pandemia de coronavirus a facut peste 350.000 de victime in aceasta tara. Anthony Fauci, principalul specialist in boli infectioase…

- Statele Unite au raportat, miercuri, cel mai mare numar de decese provocate de COVID-19 de pana acum, cu 550 mai mare decat fostul record, consemnat in aprilie, potrivit The Guardian.Astfel, miercuri au fost raportate 3.157 de decese noi, in condițiile in care fostul maxim, 2.607 morți, fusese inregistrat…

- Statele Unite au raportat cel mai mare numar de decese Covid-19 de pana acum, cu peste 550 mai mare decat fostul record, consemnat in aprilie, potrivit Guardian .Miercuri au fost consemnate 3.157 de decese noi, potrivit calculelor de pe platforma Universitații Johns Hopkins. Fostul maxim, de 2.607,…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a parut duminica sa recunoasca public pentru prima data ca rivalul sau democrat Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, dar si-a reiterat afirmatiile eronate ca votul a fost falsificat, transmite Reuters.…

- Joe Biden, presedintele ales al Statelor Unite, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres."Gestionarea pandemiei de COVID-19 este una dintre…

- Atlas, neuroradiolog si membru al fortei de lucru pentru coronavirus a Casei Albe, a aparut sambata la canalul rus de televiziune si a criticat masurile de carantina legate de Covid-19, pe care le-a numit ”un esec epic” in stoparea raspandirii epidemiei. ”Am acordat recent un interviu la RT si nu am…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…

- ”Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!”, a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte…