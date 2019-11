Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat ca are multa încredere în șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a SUA, Mick Mulvaney, dupa ce acesta a declarat ca liderul de la Casa Alba a încercat sa puna presiune pe Kiev în privința anchetarii lui Joe Biden, scrie Mediafax,…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters. Ei…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP, preluata de Agerpres. "Ajung la concluzia ca ceea ce este pe…

- Lidera opozitiei democrate din Congresul american, Nancy Pelosi, l-a acuzat joi pe presedintele republican Donald Trump ca a incercat sa ''musamalizeze'' chestiunea legata de solicitarea adresata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind investigarea fiului lui Joe Biden,…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de sase ani, relateaza Reuters si media ucrainene.…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat în mod oficial demararea unei anchete care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, anunta Reuters și AFP. "Saptamâna aceasta, presedintele Donald Trump a recunoscut…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…