Presedintele la final de mandat Donald Trump, care nu si-a recunoscut nici acum infrangerea in fata rivalului sau Joe Biden, a afirmat vineri ca intentioneaza sa se deplaseze la o adunare a sustinatorilor sai, de sambata, de la Washington, pentru ca acestia vor sa-si exprime sustinerea fata de el, relateaza AFP.



"Imi incalzeste inima sa vad toata aceasta enorma sustinere, in special aceste adunari spontane care infloresc in toata tara, dintre care una de amploare sambata in D.C. As putea chiar sa incerc sa trec sa zic buna ziua", a postat Trump pe Twitter. "Alegerile au fost trucate",…