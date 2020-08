Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, ''va fi strans'', iar de aceea este nevoie ''de fiecare vot in parte'', transmite EFE potrivit Agerpres.…

- Donald Trump pune Mexicul sa plateasca zidul construit la granita cu SUA. Solutia ar fi o taxa de intrare sau pe banii trimisi in Mexic, potribvit Mediafax.Celebrul zid de la granita cu Mexicul a facut si inca face valuri. Un asemenea subiect nu putea fi ratat in campania electorala, mai ales…

- Guvernul si-a depus demisia in conformitate cu Constitutia Belarusului, dupa ce a fost confirmat rezultatul alegerilor prezidentiale. In Belarus, presedintele tarii este cel care numeste in functie Cabinetul de ministri. Dupa ce a fost confirmat rezultatul alegerilor prezidentiale, Belarus este aproape…

- Allan Lichtman, un profesor de istorie care a prezis corect rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA incepand din 1984, spune ca Donald Trump va pierde in acest an sefia pentru Casa Alba, relateaza CNN.El a prezis corect castigatorul fiecarei curse prezidentiale de la victoria realegerii…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut amanarea alegerilor prezidențiale din 2020, scrutin in care urmeaza sa se confrunte cu fostul vicepreședinte Joe Biden, pe motiv ca votul prin corespondența ar putea duce la fraudarea alegerilor, relateaza BBC.

- Președintele american Donald Trump a refuzat duminica sa spuna daca va accepta rezultatul alegerilor prezidențiale din acest an, adaugând ca „va trebui sa vada” și afirmând înca odata ca votul prin corespondența va „falsifica alegerile”, relateaza CNBC.Comentariile…