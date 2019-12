Presedintele american Donald Trump a reafirmat miercuri ca nu a facut ''nimic rau'', intr-un mesaj transmis pe Twitter cu cateva ore inaintea votului din Camera Reprezentantilor privind procedura de destituire lansata impotriva sa, relateaza AFP si Reuters.



"Va vine sa credeti ca astazi voi fi pus sub acuzare de stanga radicala, democratii-care-nu-fac-nimic, IN TIMP CE EU NU AM FACUT NIMIC RAU!", a scris liderul de la Casa Alba. "E groaznic. Asa ceva nu ar mai trebui sa se intample niciodata vreunui presedinte. Spuneti o rugaciune!" - a adaugat Trump.



La…