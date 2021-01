Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a votat punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie. Votul asupra acestui "impeachment" face din Donald Trump primul presedinte din istoria SUA…

- Donald Trump este acuzat de „incitare la insurecție” pentru rolul pe care l-a avut in asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, cand o mulțime violenta a patruns in sediul Congresului american, care se pregatea sa valideze victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2020.

- Camera Reprezentantilor a inceput votul privind punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu, Donald Trump, pentru "incitare la insurectie" in cursul asaltului partizanilor sai asupra Capitoliului la 6 ianuarie, anunta agentiile internationale de presa. Actul acestui "impeachment" ar urma sa…

- Președintele american Donald Trump, sub presiunea de a-și da demisia dupa ce suporterii sai au luat cu asalt Capitoliul american saptamâna trecuta, a spus ca procedura de punere sub acuzare care urmeaza sa fie lansata de catre democrați a provocat ”o furie imensa” printre susținatorii…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a anunțat, luni, ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a lui Donald Trump, va ajunge, miercuri, la vot, informeaza Reuters, citata de Agerpres.''Este important sa actionam si este important sa…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.

- Președintele ales al SUA a lansat un apel catre Donald Trump in care i-a cerut sa iasa la televiziune și sa ceara susținatorilor sai, care au patruns in cladirea Capitoliului, sa se retraga. Joe Biden a reacționat miercuri, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au patruns in sediul Congresului, reunit…