Stiri pe aceeasi tema

- O mie cinci sute de romani muncesc in Islanda. Mulți trag tare zi dupa zi ca sa supraviețuiasca doar un pic mai ușor decat reușeau acasa, cațiva se descurca mai bine. Fiindca ajung foarte rar acasa, oamenii așteapta naționala la Reykjavik ca pe un cadou "Cunoscuții ma intreaba daca mi-a fost greu sa…

- Conferința Federației Mondiale a Sindicatelor a debutat astazi in Capitala Siriei A 27-a Conferința Generala a Federației Mondiale a Sindicatelor (W.F.T.U.) a inceput astazi la Damasc in prezența a 479 de delegați din intreaga lume, in frunte cu președintele sau, Michael Mawandile Makwayba. In cadrul…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca Statele Unite l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) Qassim al-Raymi in cursul unei operatiuni de combatere a terorismului in Yemen, relateaza Reuters. ''Sub conducerea lui Raymi, AQAP a comis violente de neconceput impotriva civililor…

- Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, a declarat miercuri nu a intenționat sa rupa o copie a discursului președintelui american Donald Trump, insa a decis sa faca acest lucru pentru ca nu a gasit nicio pagina care sa "nu conțina o minciuna", relateaza Reuters. preluat de mediafax."Noaptea…

- Israelul, care este gata sa negocieze ''timp de patru ani'' o solutie cu doua state cu palestinienii, va putea sa-si anexeze coloniile din Cisiordania fara intarziere, a declarat marti ambasadorul Statelor Unite la Ierusalim, David Friedman, informeaza France Presse. Presedintele Donald…

- Dorina Lazar isi aminteste de copilaria petrecuta la Hunedoara, marcata de fuga mamei, iar apoi de cele doua mame vitrege care i-au urmat. Totusi, Lazar a urmat drumul celei dintai devenind actrita, iar apoi directoare a Teatrului Odeon.

- Amenajarile de interior pot da batai de cap multora dintre noi. De aceea, daca ajungem la concluzia ca avem nevoie de un ajutor din alta parte, putem apela cu incredere la o firma de specialitate, care sa ne puna la dispozitie servicii de design interior casa, astfel incat sa avem parte de un rezultat…

- Liderul suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a "condamnat cu fermitate ostilitatea" Statelor Unite, dupa atacurile aeriene americane care au vizat duminica o forta pro-iraniana in Irak, relateaza AFP. "Guvernul, natiunea iraniana si eu condamnam cu tarie ostilitatea…