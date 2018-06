Rudy Giuliani, avocatul presedintelui american, Donald Trump, a declarat duminica intr-o serie de interviuri ca singura actiune care ar putea fi luata impotriva clientului sau este suspendarea, relateaza dpa. "In niciun caz nu poate fi citat in justitie sau inculpat" , a afirmat Giuliani pentru Huffington Post. "Nu stiu cum ar putea fi pus sub acuzare atat timp cat este in post - indiferent despre ce ar fi vorba", a spus el. Fostul primar al orasului New York a recunoscut ca Trump ar fi suspendat in situatia ipotetica in care l-ar impusca pe fostul director al FBI James Comey. "Daca l-ar impusca…