- Presedintele american Donald Trump va vizita Kenosha, orasul din Wisconsin unde au loc proteste dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat in spate si ranit grav de un politist, relateaza BBC.Trump va calatori la Kenosha marti, a anuntat Casa Alba, unde se va intalni cu fortele de ordine…

- Controverse legate de apropiatele alegeri din SUA continua sa preocupe opinia publica americana. Mai ales in contextul faptului ca președintele Donald Trump și-a reluat avertismentele referitoare la o posibila fraudare a procesului electoral din noiembrie. Care s-ar putea produce prin intermediul votului…

- Donald Trump este in alerta! Un incident armat linga Casa Alba l-a facut pe presedintele american sa-și intrerupa brusc conferinta de presa la doar trei minute dupa ce o incepuse luni, relateaza marti dpa. Imediat, liderul american a fost evacuat. Incident armat linga Casa Alba! Presedintele SUA Donald…

- Presedintele polonez Andrzej Duda urmeaza sa aiba miercuri, la Washington, convorbiri cu omologul sau american Donald Trump, Duda fiind primul lider strain care viziteaza Casa Alba de la inceputul pandemiei de COVID-19, noteaza thenews.pl. Secretarul pentru presa al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca nu va tolera o "zona autonoma" la Washington, la o zi dupa o incercare de instalare a unei tabere de corturi in apropiere de Casa Alba, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.In cursul diminetii, numeroase forte speciale au fost desfasurate…

- Donald Trump a afirmat, la o masa rotunda cu oficiali din domeniul protectiei si ordinii organizata la Casa Alba, ca 99% dintre politisti sunt oameni extraordinari, chiar daca mai exista si niste mere stricate. In timpul unui briefing de presa sustinut luni, Kayleigh McEnany, purtator de cuvant…

- "Presedintele a dorit sa transmita un mesaj puternic", a explicat purtatoarea sa de cuvant Kayleigh McEnany, asigurand ca Donald Trump a mers pe urmele unor mari personalitati precum fostul prim-ministru britanic Winston Churchill. "De-a lungul timpului, am vazut presedinti si lideri care…

- Administratia americana a aparat energic miercuri iesirea controversata a presedintelui Donald Trump, cu o Biblie in mana, in fata unei biserici din apropierea Casei Albe, dupa ce protestatari adunati in zona au fost dispersati cu brutalitate de catre fortele de ordine recurgand la gaze lacrimogene,…