Fostul presedinte al Statelor Unite Donald Trump intentioneaza sa se intoarca la New York in aceasta duminica pentru prima data de cand a parasit Casa Alba, au anuntat sambata presa locala, citata de EFE. Potrivit Daily News, Trump va ramane pana marti in New York, orasul sau natal si unde inca mai are cea mai mare parte a afacerilor sale. Canalul WABC a confirmat ca Departamentul de Politie din New York (NYPD) va impune masuri suplimentare de securitate in jurul Trump Tower, cladirea din Manhattan detinuta de magnat si in care continua sa isi aiba resedinta. In timpul mandatului sai, Trump si-a…