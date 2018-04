Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump realizeaza schimbari uriașe la Casa Alba. Acesta a anunțat, pe Twitter, plecarea secretarului pentru Veterani. Daca schimbarea era anticipata, inlocuitorul e o surpriza.

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Numirea sa are loc in momentul abordarii unor negocieri istorice cu Coreea de…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a laudat pe Rob Porter, un fost membru din staff-ul sau care si-a dat demisia saptamana aceasta din cauza acuzatiilor de violenta domestica, scrie BBC, citat de news.ro.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse, conform Agerpres.Intr-un comunicat publicat…

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat 'aroganta si dispretul' administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse.