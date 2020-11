Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni dupa-amiaza demiterea secretarului Apararii, Mark Esper, precizand ca succesorul acestuia va fi Christopher C. Miller, in prezent directorul Centrului pentru Combaterea Terorismului.

- Președintele american Donald Trump spune ca scrutinul prezidențial este departe de a se fi incheiat, dupa ce presa americana a scris ca Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Președintele american nu se lasa și spune ca echipa sa de campanie va incepe de luni acțiunile in instanța.…

- Președintele american, Donald Trump, și-a incheiat campania electorala cu o ultima postare pe contul sau de Twitter. Trump a postat o inregistrare video in care arata secvente din dansurile la care a participat la mitingurile sale electorale pe ritmurile melodiei YMCA a formatiei Village People, insoțita…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat pe Twitter „inca un act de terorism josnic” comis la Viena, in urma caruia cel puțin trei civili au fost uciși, in timp ce alte 15 persoane, printre care și un ofițer de poliție, au fost ranite. Atacatorul islamist a fost ucis de poliție. Our prayers are…