Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca intentioneaza sa anunte pe 9 iulie persoana nominalizata pentru postul de judecator ce va deveni liber la Curtea Suprema si ca are in prezent cinci finalisti, printre care doua femei, transmite Reuters.



Discutand cu reporterii la bordul Air Force One in drum de la Washington la New Jersey, spre clubul sau privat de golf, Trump a spus ca ar putea discuta cu doi candidati la nominalizare in acest weekend.



Judecatorul Anthony Kennedy, 81 de ani, cu cel mai indelungat serviciu in cadrul Curtii Supreme a Statelor…