SUA: Trump îşi confirmă intenţia de a recurge la veto împotriva bugetului apărării Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a confirmat duminica intentia de a recurge la veto impotriva bugetului apararii, adoptat vineri de Congres, relateaza AFP. "Cel mai mare castigator in urma noii noastre legi a bugetului apararii este China! Imi voi folosi dreptul de veto", a transmis Trump pe Twitter, care se opune acestui buget din mai multe motive. THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020 Refuzul lui Trump de a promulga legea bugetului apararii nu inseamna insa esecul ei, bugetul de 740,5… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

