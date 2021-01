Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a asistat miercuri dimineata la o slujba la catedrala St Matthew din Washington, insotit de liderii democrati si republicani din Congres, un gest simbol al reconcilierii cu trei ore inainte de inceperea mandatului sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Viitorul…

- Președintele american Donald Trump va parasi Washingtonul miercuri dimineața, cu câteva ore înainte de inaugurarea succesorului sau democrat Joe Biden, au informat vineri mai multe ziare americane.Donald Trump, care anunțase cu câteva zile în urma ca nu va participa la depunerea…

- O punere sub acuzare a lui Donald Trump cu o saptamana inainte de incheierea mandatului sau ar fi "o eroare", a declarat miercuri liderul republicanilor din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, informeaza AFP. "Nu exista ancheta, nu exista audieri", a explicat el, in conditiile in care…

- Democrata Nancy Pelosi a fost realeasa duminica cu un scor restrâns în functia de presedinte al Camerei Reprezentantilor în cadrul primei sesiuni de lucru a celui de-al 117-lea Congres al SUA, informeaza AFP, citata de Agerpres. La 80 de ani, Nancy Pelosi este o tacticiana abila, principalul…

- Camera Reprezentanților a respins luni cu o larga majoritate veto-ul exprimat de președintele Donald Trump la bugetul Apararii, deschizând calea unui vot final în Senat care ar putea marca o premiera - Congresul nu ține cont de un veto exprimat de cel de-al 45-lea președinte al Statelor…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a aprobat marti proiectul de lege pentru bugetul apararii cu o majoritate zdrobitoare, ignorand amenintarea unui veto al presedintelui Donald Trump, noteaza AFP preluat de agerpres. Textul urmeaza sa fie votat in Senat, unde ar trebui sa fie, de asemenea,…

- Abilitațile, munca și perseverența constanțeanului care, in adolescența a fost model pentru Catalin Botezatu, animator in show-uri de televiziune estivale, dar și barman, l-au condus, la nici 40 de ani, pana in elita respectabila a oamenilor care conduc azi America. Pe langa afacerile sale, este membru…

