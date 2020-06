Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump il va primi miercuri, 24 iunie, la Washington pe omologul sau polonez Andrzej Duda, a anuntat Casa Alba, informeaza AFP.Vizita presedintelui polonez va fi prima la Casa Alba a unui lider strain de la declansarea epidemiei de COVID-19 in SUA, potrivit agerpres.ro.…

- Noile garduri instalate in jurul Casei Albe pentru a-i impiedica pe protestatari sa se apropie prea mult de cladire au devenit un urias avizier pe care manifestantii isi fac cunoscute mesajele impotriva discriminarii rasiale, relateaza marti dpa.Incercuirea complexului a inceput acum circa o saptamana,…

- Presedintele american Donald Trump ar fi fost implicat, lunea trecuta, in discutii aprinse si chiar intr-o altercatie cu oficiali de rang inalt, el cerand desfasurarea a 10.000 de militari in Washington D.C. pentru imprastierea manifestantilor anti-rasism care protestau pe strazi din cauza mortii…

- "Presedintele a dorit sa transmita un mesaj puternic", a explicat purtatoarea sa de cuvant Kayleigh McEnany, asigurand ca Donald Trump a mers pe urmele unor mari personalitati precum fostul prim-ministru britanic Winston Churchill. "De-a lungul timpului, am vazut presedinti si lideri care…

- Donald Trump escaladeaza din nou conflictul cu Twitter dupa ce platforma i-a ascuns un comentariu care „glorifica violenta” si in care presedintele american ii ameninta pe protestatari ca va trimite armata sa traga in ei. Presedintele SUA a repostat tweet-ul de pe contul oficial al Casei Albe.

- Presedintele SUA Donald Trump s-a declarat joi optimist ca summit-ul G7 va avea loc in luna iunie, la Casa Alba, in pofida constrangerilor cauzate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP. "Se pare ca G7 va avea loc", a declarat Trump la Washington, inainte de a se deplasa in statul Michigan.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ca, la fel ca in 1945, America "va triumfa", de aceasta data impotriva COVID-19, transmite AFP, conform Agerpres.Din cauza pandemiei de coronavirus, victoria…

