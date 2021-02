Stiri pe aceeasi tema

- Democratii si apararea fostului presedinte american Donald Trump au ajuns, sambata, la un acord care permite evitarea convocarii martorilor si avansarea procesului de impeachment deschis in Senatul american impotriva fostului lider de la Casa Alba, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Senatul SUA a votat sambata in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump, transmit Reuters si dpa. Acest proces de impeachment a intrat sambata in a cincea zi. Camera Reprezentantilor a Congresului…

- Senatul Statelor Unite a incheiat marti prima zi a procesului de destituire a fostului presedinte Donald Trump la sfarsitul unei sedinte cu argumente emotionale din partea democratilor in favoarea continuarii procesului si a condamnarii fostului lider de la Casa Alba, informeaza miercuri dpa. Senatorii…

- Senatorii americani au votat marti cu 56 de voturi pentru si 44 impotriva pentru a continua procesul de destituire a fostului presedinte Donald Trump, transmite miercuri dpa. Sase republicani s-au alaturat democratilor pentru a afirma constitutionalitatea unui proces de punere sub acuzare a unui presedinte…

- Problema legalitații procesului lui Donald Trump din Senat, deoarece acesta nu mai este președinte, a fost supusa la vot, iar senatorii, dominați de democrați, au hotarât ca procedura este legala și conforma Constituției, potrivit AFP.Procesul lui Donald Trump în fața Senatului este…

- Intr-un discurs filmat in biroul sau de la Casa Alba, președintele in exercițiu a facut un apel la calm, relateaza CNN. Donald Trump nu s-a referit insa la acuzațiile care i se aduc privind incitarea la insurecție, dar a precizat ca Serviciile Secrete l-au informat despre "potențialele amenințari".…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost pus sub acuzare miercuri in Camera Reprezentantilor, al doilea "impeachment" istoric cu o saptamana inainte de sfarsitul mandatului sau care se incheie in confuzie si intr-un climat de tensiune extrema, noteaza AFP. Camera Reprezentantilor, dominata de democrati,…

- Camera Reprezentanților a votat, marți noaptea, sa aprobe o rezoluție prin care solicita demiterea președintelui Donald Trump din funcție prin activarea celui de-al 25-lea amendament. Votul se dorește a fi mai mult simbolic, in condițiile in care vicepreședintele Mike Pence a transmis in cursul serii,…