- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca il gratiaza pe Dinesh D'Souza, un autor si realizator conservator foarte critic fata de fostul presedinte Barack Obama si care fusese condamnat pentru...

- Presedintele american Donald Trump a reactionat pentru prima data miercuri in urma eliminarii din grila de programe a postului de televiziune ABC a popularului serial "Roseanne", fara sa condamne insa mesajul rasist publicat pe Twitter de protagonista acelei productii, Roseanne Barr, una dintre sustinatoarele…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, relateaza AFP si Reuters.''Casa Pacii, de la frontiera dintre Coreea de Nord si Coreea de…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Numirea sa are loc in momentul abordarii unor negocieri istorice cu Coreea de…

- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit de actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- "Pentru prima sa vizita oficiala in Africa", seful diplomatiei americane "va merge la Ndjamena (Ciad), in Djibouti, la Addis Abeba (Etiopia), la Nairobi (Kenya) si la Abuja (Nigeria), in perioada 6-13 martie", a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert.…