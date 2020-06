Stiri pe aceeasi tema

- Lungi cozi de oameni s-au format la intrarea in arena care va gazdui primul mare miting al președintelui american Donald Trump de dupa inceputul pandemiei de coronavirus. Trump se va adresa susținatorilor sai in Tulsa, in statul Oklahoma, conform BBC.

- O inalta responsabila de culoare din administratia lui Donald Trump a demisionat joi in semn de protest fata de raspunsul presedintelui la miscarea antirasista fara precedent care zguduie SUA de la moartea lui George Floyd, conform media americane, citate de AFP. "Comentariile si actiunile presedintelui…

- Donald Trump, care conteaza pe un mare miting electoral la Tulsa, in Oklahoma, pentru a-si lansa cu adevarat campania in vederea realegerii, este indemnat sa anuleze pur si simplu acest miting, din cauza riscului covid-19, dupa ce l-a amanat deja din cauza unor motive simbolice, relateaza AFP, potrivit…

- Cu cateva luni inainte de lansarea campaniei electorale, presedintele Donald Trump intentioneaza sa-si adune sustinatorii, sambata viitoare, la o intalnire organizata intr-o arena inchisa. Intalnirea programata de Donald Trump urmeaza sa aiba loc in Tulsa, Oklahoma – unul dintre statele americane cu…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN. Participanții…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris sambata pe Twitter ca nu merita sa consacre timp briefingurilor sale de presa cotidiene asupra pandemiei noului coronavirus, la doua zile dupa ce a suscitat o polemica mondiala parand sa propuna tratarea COVID-19 cu dezinfectant, noteaza AFP. …