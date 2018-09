Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump l-a indemnat pe procurorul general Jeff Sessions sa deschida o ancheta privind un editorial al unui oficial anonim din cadrul Administrației SUA, publicat de cotidianul New York Times, in care este contestata capacitatea președintelui de a-și indeplini atribuțiile.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut miercuri procurorului general, Jeff Sessions, sa opreasca imediat investigatia privind ingerintele ruse si privind presupusele contacte intre fosta sa echipa de campanie si Moscova.

- Presedintele american Donald Trump a facut o criza de nervi, in avionul prezidential Air Force One, in timpul recentului sau turneu european, cand a descoperit ca la bordul aeronavei prezidentiale, televizorul sotiei sale transmitea postul de televiziune CNN, scrie New York Times.

- Presedintele american Donald Trump a pus din nou sub semnul intrebarii angajamentul Statelor Unite de a apara state-membre NATO de mici dimensiuni, in contextul Articolului 5 al Cartei Aliantei Nord-Atlantice, relateaza CNN si Politico.