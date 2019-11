Presedintele american Donald Trump a gratiat vineri doi militari judecati in cazuri de crime de razboi si i-a redat gradul unui al treilea, relateaza DPA.



Decizia de vineri a venit in pofida unor obiectii la Pentagon si randul armatei, dar a fost sustinuta de conservatori, inclusiv de parlamentarii republicani.



Presedintele si-a exprimat anterior sprijinul fata de soldati, inclusiv pe Twitter.



Cele trei cazuri ale lui Clint Lorance, Mathew Golsteyn si Edward Gallagher nu au legatura unul cu altul. Doua au avut loc in Afganistan si al treilea in Irak.



…