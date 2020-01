Stiri pe aceeasi tema

- Vocea președintele american Donald Trump apare într-o înregistrare audio din 2018 în care se pare ca cere demiterea ambasadorului SUA de atunci în Ucraina, o figura cheie în seria evenimentelor care au condus la inculparea sa, relateaza Mediafax,citand Reuters și ABC.Înregistrarea…

- Departamentul de Stat va face tot ceea ce este necesar pentru a afla daca fosta ambasadoare Marie Yovanovitch a fost in pericol in Ucraina, a afirmat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, intr-un interviu citat de Reuters. Marie Yovanovitch, acreditata la Kiev in perioada 2016-2019,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters.''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa ne arunce in aer…

- Democrații Congresului american au publicat marți raportul anchetei de destituire care îl vizeaza pe Donald Trump, care detaliaza informațiile pe care le dețin împotriva președintelui republican. Democrații îl acuza pe președinte ca și-a folosit puterea pentru a solicita intervenția…

- Presedintele american Donald Trump, aflat la Londra pentru summitul aniversar NATO, a declarat marti ca nu il cunoaste pe printul Andrew al Marii Britanii insa, intrebat in legatura cu decizia acestuia de a se retrage din viata publica in urma implicarii in scandalul Epstein, liderul de la Casa Alba…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- Examenul medical intreprins sambata de Donald Trump a fost unul 'de rutina', presedintele american nefiind tratat pentru nicio problema urgenta sau suferinta acuta, a explicat medicul sau, intr-un comunicat difuzat luni de Casa Alba, transmit Reuters si AFP. Vizita neasteptata a lui Trump la…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…