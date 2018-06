Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca are 'dreptul absolut' de a se gratia, adaugand insa, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a facut nimic gresit, relateaza AFP si Reuters. 'Asa cum au afirmat numerosi specialisti in drept, am dreptul absolut de a ma GRATIA, insa de ce sa fac asta cand nu am nimic sa-mi reprosez?', a scris el pe Twitter, afirmand din nou ca este tinta unei vanatori de vrajitoare in cadrul anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016. Mesajul postat de Trump pe reteaua de socializare are loc dupa ce New York Times a publicat…