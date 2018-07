SUA. Trump, cifre incredibile: E un ”miracol economic” "Suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge la cel mai ridicat nivel de crestere anuala din ultimii 13 ani" si "vom urca si mai mult decat aceste cifre, care sunt cifre excelente", a adaugat presedintele american, intr-o declaratie de la Casa Alba.



PIB-ul SUA a avansat cu 4,1% in ritm anual in al doilea trimestru, iar Trump a afirmat ca aceasta crestere va fi "extraordinar de buna" in al treilea trimestru.



"Suntem pe calea cea buna pentru a afisa o crestere anuala de 3% din PIB si chiar ar putea ajunge usor la peste 3%", a mai spus Trump, adaugand ca fiecare punct procentual… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

