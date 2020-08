Stiri pe aceeasi tema

- Kyle Rittenhouse, în vârsta de 17 ani, a fost acuzat de omor de gradul întâi dupa împușcarea a doi barbați care nu au fost înca identificați, a raportat The Daily Dot, care a obținut un document public de la grefierul instanțelor din Lake County, Illinois.Rittenhouse,…

- Președintele american Donald Trump spune ca va trimite forțe federale de ordine in orașul Kenosha, statul Wisconsin, unde protestele violente provocate de impușcarea de catre polițiști a unui tanar de culoare s-au soldat cu doi morți. Intre timp, poliția a arestat un adolescent de 17 ani, suspectat…

- Presedintele brazilian este cunoscut ca unnegationist, el afirmand in repetate randuri ca noul coronavirus este doar o gripa, participand chiar si la proteste impotriva masurilor pe care unii guvernatori le-au impus in statele braziliene. "Țara nu poate privi in continuare fara sa reacționeze…

- Presedintele american Donald Trump se declara in mod categoric impotriva ideii schimbarii numelor bazelor militare care poarta nume ale unor generali sudisti, in care vede o lipsa de respect fata de militari, relateaza AFP potrivit news.ro.Trump si-a anuntat pozitia pe Twitter, in contextul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, pe Twitter, ca a ordonat retragerea Garzii Nationale din Washington D.C, el precizand ca acum este “totul sub control”, potrivit news.ro.“Tocmai ce am ordonat ca Garda noastra Nationala sa inceapa procesul de retragere din Washington…

- Președintele SUA, Donald Trump, a dat ordin pentru inceperea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC. Acum totul este ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. ”Tocmai am dat un ordin pentru ca Garda Naționala sa inceapa procesul de retragere…

- Secretarul de stat Mark Esper, 56 de ani, și șeful Statului Major, Mark Milley, 61 de ani, au respins planul președintelui Donald Trump de a folosi militarii activi impotriva propriilor cetațeni, a scris CBS News, citand surse de rang inalt din Departamentul Apararii.Președintele american Donald Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter, o scrisoare in care ii numește „teroriști” pe protestatarii pasnici care au fost dispersati cu forta din parcul Lafayette din apropierea Casei Albe, scrie CNN.